На YouTube-канале пользователя Павла Баранова опубликовано видео «Гитлер 1945 / Навальный 2018 — Можем повторить», авторы которого напомнили об участии политика в акциях «Русский марш» и сотрудничестве с осужденными по экстремистским статьям активистами, которые в том числе входили в Координационный совет оппозиции.

Политика обвинили в том, что его сторонники 20 марта «поглумились над памятником Родины-матери в Волгограде» (речь идет о фотоколлаже, который позже был с извинениями удален), что он якобы призывал к уничтожению «инородцев как тараканов», а также «агитировал использовать огнестрельное оружие».

На нескольких коллажах Навального изобразили со свастикой на рукаве, а в одном из кадров его выступление на митинге смонтировано с речью Адольфа Гитлера. Также авторы ролика приписали политику цитату, которую он на самом деле не произносил.

Как утверждают пользователи социальных сетей, ролик демонстрируется в виде платной рекламы перед другими видео на YouTube, а также записями в онлайн-кинотеатрах.

Сам Навальный посчитал, что видео — «лживый ролик для распространения на ютюбе» и рассказал, как студентам Владимирского государственного университета накануне показали фильм, в котором политика также сравнивали с Гитлером.

Во вторник, 18 апреля, телеканал «Дождь» сообщил о решении Кремля запустить кампанию по борьбе с политиком «как с Гитлером».

«На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером», — рассказал один из собеседников телеканала. По данным источников издания, в Кремле для этого создан специальный отдел. Его работу курирует заместитель руководителя внутриполитического управления президента Александр Харичев, говорят источники телеканала.

Кампанией против Навального займется руководство управления внутренней политики, заявили собеседники «Дождя», в частности начальник управления Андрей Ярин.