Дальнобойщики опровергли заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о 480 бастующих против системы «Платон» водителях. Об этом сообщает агентство «РБК».

Активисты заявляют, что число протестующих водителей в России достигает как минимум 2,5 тысячи человек. По словам же лидера Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина, к забастовке присоединились 40 % от 1,5 миллиона дальнобойщиков. Также стачку поддерживают малотоннажные грузовики и таксисты.

«Предлагаем провезти Дмитрия Анатольевича по всем местам, где стоят машины. Он будет приятно удивлен», — заявил Бажутин.

Протесты дальнобойщиков в России начались после того, как стало известно о введении с 15 апреля повышенной платы за проезд большегрузов. Согласно новой мере за каждый километр водителям теперь придется заплатить на 25 % больше, чем раньше.