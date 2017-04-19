Московская полиция задержала мошенников, которые в костюмах волка Забиваки — талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года — брали деньги за совместную фотографию. Об этом сообщает ТАСС.

«Мало того, что костюм был неоригинальный, они на этом еще пытались заработать деньги», — посетовал советник по вопросам защиты бренда ФИФА Алексей Швецов.

Костюм волка Забиваки передали в музей контрафактов, отметил Швецов.

Волк Забивака стал официальным символом чемпионата мира по футболу 2018 года по результатам голосования.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018 году с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проводиться в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Волгограде, Сочи, Ростове-на-Дону и Саранске.