В Новой Москве задержали Акрама Азимова, старшего брата Аброра Азимова, который подозревается в организации теракта в Петербурге, приводит ТАСС сообщение ФСБ. В ведомстве считают, что Акрам также может быть причастен к организации взрыва.

«Федеральной службой безопасности России в рамках возбужденного Следственным комитетом России уголовного дела по факту террористического акта 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга 19 апреля в поселке Московский ТиНАО Москвы задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова — Азимов Акрам, 1988 года рождения», — заявили агентству в Центре общественных связей спецслужбы.

ФСБ утверждает, что Азимов-старший оказывал «пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций», отмечает РИА «Новости».

Ранее отец братьев Азимовых Ахрал заявил газете «Московский комсомолец», что второго его сына задержали, когда Акрам лежал в больнице.

17 апреля в Одинцовском районе Московской области задержали одного из организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге Аброра Азимова. По данным СК, он занимался подготовкой террориста-смертника Джалилова.

3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв, жертвами которого стали 15 человек. 6 апреля по этому делу задержали восемь человек: шестерых — в Петербурге, еще двоих — в Москве.