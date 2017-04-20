Глава управы Хамовники Сергей Носков пообещал местным жителям, что район не затронет анонсированная столичными властями программа сноса хрущевок. Об этом сообщает РИАМО.

«Район Хамовники не будет включен в программу реновации, по крайней мере, в ближайшее время, потому что у нас пока нет предложения по стартовым площадкам в районе для переселения», — пояснил он. По его словам, в течение пяти дней префектура ЦАО подготовит документ, дающий «стопроцентную гарантию» невключения района в программу реновации.

Носков сделал соответствующее заявление на встрече с местными жителями по поводу программы реновации. В среду, 19 апреля, они прошли во всех управах Москвы. В Хамовниках на нее пришли больше 500 человек. Большинство из них выступает против сноса пятиэтажек в районе.

Агентство «РБК» уточняет, что на встрече с жителями района Измайлово глава управы Венера Юмаева объявила, что для принятия решения о сносе домов понадобится поддержка 50 % жильцов плюс один голос. Глава управы Фили-Давыдково Сергей Галянин назвал другой порог — в 80–90 % голосов.

В отличие от Хамовников в некоторых районах уже определились с площадками под переселение. В Тимирязевском районе одна площадка расположена на Дмитровском шоссе, 57, а вторая — на Тимирязевской улице, 7. В районе Нагатинский затон под переселение строится дом по адресу Судостроительная, 19. В районе Проспект Вернадского стартовый дом возводится по адресу Проспект Вернадского, 77. Еще один уже достроен и находится по адресу Проспект Вернадского, 69. В Бабушкинском районе рассчитывают, что под переселение городские власти предоставят квартиры в трех домах на улице Летчика Бабушкина, которые будут сданы осенью 2017 года. Еще одна площадка под строительство находится по адресу улица Коминтерна, 12.

По словам местных властей, очередность домов на расселение будет зависеть от ветхости жилья и активности жильцов при голосовании. Глава управы района Марьина роща Светлана Гордикова пообещала, что для переезда москвичам бесплатно предоставят машины.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по сносу еще 8 тысяч пятиэтажных домов. Программа затронет почти 2 миллиона жителей таких домов. Снос хрущевок признал целесообразным и президент России Владимир Путин. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Предварительный список пятиэтажных домов под снос сформируют до 1 мая.