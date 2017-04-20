«Открытая Россия» отказалась изменить маршрут проведения акции «Надоел» в Москве на предложенный мэрией вариант. Об этом представители движения сообщили The Village.

«Проблема очень простая. Нашу акцию нельзя проводить ни в каком другом месте, так как мы несем письма президенту, а в данном случае предполагается ровно одна конечная точка — приемная администрации президента на улице Ильинка, 23/16. Таким образом, любая другая точка сбора для данного мероприятия не подходит», — пояснила позицию движения руководитель регионального отделения «Открытой России» Мария Баронова.

Она также уточнила, что запланированная движением акция — это «не митинг с устанавливаемой сценой и даже не долгое шествие или демонстрация с продолжительными лозунгами, а лишь помощь гражданам для коллективного сбора писем на имя президента России».

По словам Бароновой, она все-таки попытается договориться с мэрией о проведении акции по маршруту Славянская площадь — Старая площадь — улица Ильинка, 23/16. Власти же предлагают провести демонстрацию от дома 9 по проспекту Академика Сахарова до дома 38 по улице Маши Порываевой.

В 14:00 в субботу, 29 апреля, в десятках городов России пройдут акции «Открытой России» под лозунгом «Надоел». Их участники обратятся к президенту страны Владимиру Путину с просьбой не переизбираться на новый срок.

