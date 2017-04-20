Глава Москвы Сергей Собянин внес в городскую думу законопроект, который предусматривает выделение первых 96,5 миллиарда рублей на программу расселения и сноса пятиэтажек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мэр города предлагает заложить эти деньги в бюджет Москвы на 2017 год. В случае принятия законопроекта годовые расходы столицы впервые превысят 2 триллиона рублей, достигнув суммы в 2,073 триллиона рублей. Доходы при этом останутся на уровне 1,758 триллиона рублей. Дефицит, таким образом, возрастет почти до 315 миллиардов рублей.

Деньги, которые просит выделить Собянин, потратят на формирование участков под строительство новых домов для расселения жителей пятиэтажек. Также на эту сумму собираются подготовить стройплощадки и выполнить предпроектные и проектные работы.

«Принимая во внимание, что в качестве основного источника финансирования дефицита используются остатки средств бюджета на 1 января текущего года, размер дефицита соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом России», — говорится в заявке мэра.