Директор ФСБ Александр Бортников заявил о том, что спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Практически установлен», — цитирует Бортникова RNS. Он отметил, что имя подозреваемого будет названо позже.

3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв, жертвами которого стали 15 человек. 6 апреля по этому делу задержали восемь человек: шестерых — в Петербурге, еще двоих — в Москве.

19 апреля подозреваемый в организации взрыва в петербургском метро Аброр Азимов признал себя виновным в совершении преступления еще до заседания суда. Позже суд арестовал его до 3 июня.