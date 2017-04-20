С Марией Слиньковой меня познакомили общие друзья, у них есть магазин очков. Это было в 2010 году, я искала кредитора, чтобы взять деньги под процент на развитие бизнеса. Маша дала мне, кажется, 100 тысяч рублей, процент я выплачивала в течение года. Мы потихоньку начали с ней общаться.

В чем была моя ошибка: я вообще не помню, как мы оформляли ООО. У нас с Машей была договоренность: поскольку я не тяну вести все и сразу, она полностью занимается бухгалтерией — всем, что связано с производством, продажей. А я занимаюсь остальным. И мы просто договорились, что она начнет собирать документы. Как произошло оформление договора и почему бизнес получился 50 на 50... Наверное, мы как-то это обсуждали. Я сама пытаюсь вспомнить те события.

В 2015 году я начала понимать: что-то не так. Я вела социальные сети и занималась пиаром, многие клиенты связывались лично со мной. Увидела в инстаграме несколько магазинов, где активно выставляли наш продукт, но в списке контрагентов ООО я их не нашла. У нас не было договора о сотрудничестве. Потом я начала смотреть переписки: оказалось, что с этими людьми договариваются о том, чтобы они переводили деньги на карту Слиньковой или Инны Кудри. Кудря — исполнительный директор, которого Слинькова взяла в штат предприятия. На нее был оформлен шоу-рум на территории производства. Причем шоу-рум был оформлен как место презентации, а не продаж. Общаясь с клиентами, я действительно не видела там продаж. Но в 2017 году вскрыла данные о реальных выручках, черной кассе и о том, что Кудря снимала деньги с расчетного счета.

А в 2015-м я только начала все это узнавать и предъявлять претензии. Мне сказали, что так получилось случайно. Пошел эффект накопления, я выявляла все больше нюансов. Выяснилось, что марка не принадлежит ООО, что Слинькова все оформила на свое имя и записала себя автором — владельцем исключительных и авторских прав. Получается, торговый знак принадлежит ООО, но Слинькова является заявителем. Мы будем оспаривать этот факт.

В том же году я просила провести собрание и назначить меня генеральным директором, потому что Слинькова на тот момент была на ранних сроках беременности и практически не появлялась, а дела приходили в упадок. Тогда бы мне пришлось отойти от творчества, но я была к этому готова — обучалась на бухгалтерских курсах, начала вникать во все. Из-за моей просьбы был острый конфликт. Слинькова просто не дала мне это сделать, не согласилась — и поставила исполнительным директором своего человека. Об этом я узнала позже, когда просматривала документы.

Я понимала: что-то идет не так. Но если честно, пыталась человеческими методами, с помощью диалогов выявить и решить проблему. Я долгое время надеялась, что ситуацию можно разрешить спокойно.

Серьезный открытый конфликт у нас случился в середине февраля 2017 года. Я пыталась говорить, я звонила — в течение месяца у человека была возможность все мне объяснить, предоставить доказательства, документы. Опровергнуть мои данные. Человек не только этого не сделал — он поменял замки на предприятии, не брал трубку. А если брал, то меня просто посылали.

Третьего марта Слинькова совершила сделку, согласно которой я якобы передала свою долю Обществу, то есть ей, — она вывела меня из состава учредителей. Либо сделку совершил подставной нотариус, либо был подделан документ.

После того как я поняла, что человек не идет ни на какой диалог, и начались косвенные угрозы, мне ничего не оставалось, как обратиться в полицию. Полиция пытается возбудить уголовное дело — Слинькову уже месяц ищут. Она ни разу не появилась в полиции, у нее отключен телефон. Ей высылали официальные приглашения на домашний адрес — безрезультатно. Это осложняет процесс.

В последний раз я ее видела, когда приходила в конце марта и приносила ей уведомление о проведении очередного собрания 17 апреля. Хотела, чтобы мы собрались, обсудили текущие дела и переизбрали меня генеральным директором. 17 апреля я пришла и увидела закрытые двери и вывезенное оборудование.

Недавно узнала, что многие сотрудники не были оформлены в ООО. Их активно оформляли после того, как случился конфликт, на минимальную зарплату в 8 тысяч рублей. По моим данным, в компании работало 44 человека — это люди, которые иногда привлекались, были на полставки и так далее. Очень много людей ушло. Но были привлечены новые сотрудники — далекие от модной индустрии. По моим данным, это кризисные менеджеры: заместитель гендиректора, заместитель исполнительного директора и еще какой-то человек, который оказывает правовую поддержку и, скорее всего, является адвокатом Слиньковой. Получается, его услуги оплачиваются за счет Общества, в том числе из моих денег.

Недавно в онлайн-магазине появились новые товары. Почти все вещи разработала я — за исключением нескольких предметов. Я предполагаю, что их разработала дизайнер, которая привлекалась время от времени. При этом ее предупредили о конфликте.

Производство располагалось на двух этажах (в деловом центре «Обводный двор» на набережной Обводного канала, 199–201. — Прим. ред.). Там не только тяжеловесные швейные машинки 67-го класса, но и дорогостоящее оборудование — различные прессы, станки. Помимо оборудования, у нас был склад готовой продукции и склад кожи. Склад кожи довольно большой. По-хорошему, фирма может в спокойном режиме еще полгода работать за счет этого склада. Также есть склад фурнитуры. Активов у фирмы достаточно много. Общая стоимость вместе с материалами — от 15 миллионов рублей. Все это сложно вывезти за один день — наверное, этим занималось много людей.

Я до сих пор не знаю, где сейчас находится производство и склад. На сайте нет информации. Когда звонишь, ни один сотрудник не сообщает. Клиентам тоже не говорят.

Арендодатель говорит, что фирма оставила задолженность. Кроме того, у нас договор аренды на определенных условиях: мы должны были привести помещение в первоначальное состояние. А мы делали перепланировку, и все это так и осталось. Мало того, они после себя оставили бардак — даже не сделали уборку. Арендодатель недоволен — он, как и я, сейчас их ищет.

Я подаю в суд, буду отстаивать свое имя. Я не готова дарить собственный бизнес. Бороться буду, естественно, правовым путем. У меня есть юрист, мы будем действовать в рамках закона. Будем оспаривать незаконную сделку от 3 марта 2017 года.

Сейчас оплата на сайте Asya Malbershtein происходит на счет Общества и расчетный счет Кудри. Я не рекомендую что-либо там заказывать, потому что не уверена в качестве продукции. Также я не могу гарантировать отправку продукта. И деньги с продаж идут непонятно куда.

Мне хочется предупредить людей — молодых специалистов, дизайнеров, просто бизнесменов, — чтобы они не оказались в той же ситуации, что и я. Ошибка на стадии фундамента может сыграть роковую роль, и вы окажетесь абсолютно беззащитны в правовом поле. Я буду преподавать, участвовать в различных форумах и делиться своим опытом. Сейчас у меня есть уникальный опыт развития бизнеса в российских условиях, без сырьевой базы — кроме того, есть опыт потери бизнеса и, скорее всего, его восстановления. Не хочу, чтобы люди наступали на те же грабли.