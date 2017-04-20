Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить съемки сатирического сюжета ведущего «Дождя» Павла Лобкова. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По мнению парламентария, появление Лобкова в «костюме мужских гениталий» в канун Пасхи является нарушением сразу нескольких статей Уголовного кодекса, в том числе — об оскорблении чувств верующих и экстремизме.

«Особенно циничным фактом является то, что Лобков в своем „перформансе“ задействовал городское уличное украшение — праздничные пасхальные яйца, которыми декорированы главные столичные улицы и магистрали», — подчеркивает Милонов в своем обращении в прокуратуру.

По словам депутата, на поведение Лобкова ему пожаловались сами граждане. Они сочли его действия «глумлением над пасхальными символами».

14 апреля ведущего «Дождя» Павла Лобкова задержали во время съемки сатирического сюжета для программы «Бремя новостей». На него составили протокол по статье 20.1 административного кодекса — «мелкое хулиганство» — и назначили штраф в размере 500 рублей. Правоохранители решили, что своей прогулкой в костюме мужского полового органа в общественном месте журналист выразил явное неуважение к обществу.