«Русский Букер» нашел нового спонсора
Организаторы литературной премии «Русский Букер» нашли нового попечителя, имя которого раскроют на заседании 25 апреля. Об этом сообщает агентство «Москва».
«У нас все благополучно. Премия пройдет в традиционном формате, просто немного будут сдвинуты сроки в силу обстоятельств», — уточнили в оргкомитете.
В конце марта организаторы премии заявили, что пятилетний договор с предыдущим источником финансирования — банком «Глобэкс» — уже истек, а имени нового спонсора они назвать не могут, поскольку его нет. Тогда допускалось, что премия в 2017 году и вовсе не состоится.
«Русский Букер» проводится с 1991 года. Он стал первой негосударственной премией в России с 1917 года. В разное время организаторов спонсировали производитель водки Smirnoff, нефтегазовая компания BP и «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.
КомментарииПодписаться