Организаторы литературной премии «Русский Букер» нашли нового попечителя, имя которого раскроют на заседании 25 апреля. Об этом сообщает агентство «Москва».

«У нас все благополучно. Премия пройдет в традиционном формате, просто немного будут сдвинуты сроки в силу обстоятельств», — уточнили в оргкомитете.

В конце марта организаторы премии заявили, что пятилетний договор с предыдущим источником финансирования — банком «Глобэкс» — уже истек, а имени нового спонсора они назвать не могут, поскольку его нет. Тогда допускалось, что премия в 2017 году и вовсе не состоится.

«Русский Букер» проводится с 1991 года. Он стал первой негосударственной премией в России с 1917 года. В разное время организаторов спонсировали производитель водки Smirnoff, нефтегазовая компания BP и «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.

