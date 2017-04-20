Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила дать сенаторам право отлагательного вето при рассмотрении резонансных законопроектов. Об этом сообщают РИА «Новости».

Правом вето планируется пользоваться, если Совет Федерации не собирается полностью отклонить законопроект, «но желает привлечь к нему особое внимание общества». По мнению Матвиенко, этот механизм можно было бы использовать «при рассмотрении наиболее важных законов». При этом она не уточнила, какие законы считает «наиболее важными».

Спикер привела в пример Великобританию, где верхняя палата парламента имеет право на поправки или отложение рассмотрения инициативы на срок до года. Это не касается законопроектов, связанных с финансами, а также инициатив, которые включены в манифест правящей партии.

Кроме того, Матвиенко предложила повысить статус запроса сенатора. «Не умаляю важность обращений граждан, тем не менее, запрос Совета Федерации все-таки должен иметь другой вес, и к нему должно быть другое отношение», — заявила спикер.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2017 года для депутатов Госдумы проведут курсы законотворчества. На них отправят одномандатников, которых перед выборами власть рассматривала как «новых ярких политиков, призванных соединить интересы федерального центра и регионов».