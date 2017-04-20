Прокуратура Москвы выявила признаки преступления в действиях активистов общественной организации «Христианское государство — святая Русь», угрожавших поджечь кинотеатры, которые согласятся показывать фильм Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает телеканал «Дождь».

В ведомстве считают, что в действиях активистов есть признаки преступления по части 1 статьи 179 УК РФ — принуждение к отказу от совершения сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества.

Какие действия в связи с этим планирует предпринять прокуратура, пока не уточняется.

В ноябре депутат Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась в Генеральную прокуратуру на еще недоснятый фильм Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

19 апреля режиссер «Матильды» Алексей Учитель попросил комитет по этике Госдумы проверить действия депутата Натальи Поклонской. В своей жалобе он указал на необоснованные обвинения в свой адрес и использование заведомо ложной информации и призывов к незаконным действиям в отношении авторов фильма.