В почте редакции «Новой газеты» вновь нашли конверт, содержащий порошок неизвестного происхождения и адресованный руководству. Об этом сообщается на сайте издания.

В редакцию уже прибыли сотрудники МВД и МЧС и изъяли конверт с «белым порошком». Порошок из письма направят на экспертизу, результаты которой объявят примерно через неделю.

19 апреля в редакцию «Новой газеты» прислали первый конверт с белым порошком. Обратного адреса на конверте, адресованном генеральному директору «Новой газеты», нет. Указано лишь, что письмо из Грозного.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала серию статей о преследовании геев в Чечне. После этого власти республики обвинили издание в клевете и пообещали, что журналистов настигнет «возмездие Аллаха». Впоследствии они уточнили, что под возмездием имеется в виду судебный иск.

Новость обновляется