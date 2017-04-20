В Госдуму внесли проект поправок к закону «О погребении и похоронном деле», которые предусматривают создание правового механизма для захоронения останков Владимира Ленина. Об этом со ссылкой на одного из инициаторов проекта закона Владимира Сысоева от ЛДПР сообщает «Интерфакс».

«Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии», — заявил парламентарий.

Представитель партии утверждает, что на инициативу его и других депутатов сподвигли результаты опроса «Левады-центра», согласно которым большинство россиян выступают за захоронение тела Ленина. «Мы изучили этот вопрос и подготовили свой законопроект, так как считаем, что надо в год столетия Революции отдать дань уважения этому человеку, который в свое время был крещен и заслуживает быть погребенным», — утверждает депутат.

Согласно информации с сайта Госдумы, законопроект был зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты парламента.