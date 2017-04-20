Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о московской программе реновации, которая предусматривает снос всех пятиэтажек в городе. Документ поддержали 397 депутатов, против него проголосовали четверо парламентариев, один воздержался. Трансляция заседания велась на сайте Думы.

Против законопроекта во время обсуждения выступила фракция «Справедливая Россия». Депутат от «Единой России» Николай Гончар, который представлял проект, отметил, что пока власти Москвы не могут обозначить сроки сноса зданий. Он также не стал рассказывать про источники финансирования программы, заявив, что это будет решено на уровне бюджета Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в городскую думу законопроект, который предусматривает выделение первых 96,5 миллиарда рублей на программу расселения и сноса пятиэтажек.