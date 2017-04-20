Представители приложения для создания опросов ChoicyMe подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия «Сделай выбор. Шествие в поддержку многоженства и свободных отношений». Об этом The Village сообщили представители сервиса.

«Демонстрация пройдет от Новопушкинского сквера до памятника Тимирязеву по внутреннему участку Бульварного кольца. Время проведения — 29 апреля, с 13:00 до 15:00», — рассказали представители приложения.

Заявленное количество участников — 1 000 человек. В ходе демонстрации планируется использовать аппаратуру для усиления звука. Также по всему маршруту и на митинге разместят наглядную агитацию: флаги, плакаты и транспаранты.