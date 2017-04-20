Российский Верховный суд признал экстремистской организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы» и запретил ее деятельность. Трансляция заседания, на котором принималось это решение, велась на сайте центра.

Организацию ликвидируют, а ее имущество — изымут в пользу государства. Представители свидетелей Иеговы заявили, что собираются обжаловать решение.

Верховный суд рассматривал дело об этом с 5 апреля. Организация «Свидетели Иеговы» уже запрещена в ряде регионов России.