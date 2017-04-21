Активист Ильдар Дадин потребовал от России 5 миллионов рублей за то, что его незаконно осудили за неоднократные нарушения на митингах. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката Дадина Ксении Костроминой, в эту сумму активист включил компенсацию за свое незаконное уголовное преследование, а также содержание под домашним арестом и под стражей в течение более двух лет.

Соответствующий иск уже направлен в городской суд Железнодорожного в Московской области.

В 2015 году Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Он стал первым и пока единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода.

В ноябре 2016 года в СМИ попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. В целях безопасности его этапировали на Алтай.

26 февраля Дадин вышел на свободу. Его приговор отменили по решению президиума Верховного суда от 22 февраля. После освобождения адвокат Дадина заявила, что они будут добиваться выплаты компенсации и реабилитации. Он уже получил письмо с извинениями от алтайской колонии.