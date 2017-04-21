Столичное метеобюро объявило штормовое предупреждение. Об этом сообщает ТАСС.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 21 апреля, с 12:00 до 22:00 в столице и Новой Москве будут наблюдаться порыва ветра со скоростью в 15 метров в секунду и выше.

В связи с ухудшением погоды автомобилистам рекомендовали не парковаться под деревьями, а пешеходам — сторониться рекламных конструкций.

По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 21 апреля, скорость ветра в Москве составит 5–10 метров в секунду, местами — с порывами до 17 метров в секунду. Столбик термометра будет колебаться в районе плюс 5–7 градусов. К ночи похолодает до ноля. Ожидаются осадки.

В МЧС резкого ухудшения погоды пока не прогнозируют.