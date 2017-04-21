В Москве после перерыва на зиму снова заработала система для фиксации значительного превышения скорости «Пит-стоп», позволившая довести до суда 14 дел против водителей, которые превысили скорость более чем на 60 километров в час. Об этом со ссылкой на руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева сообщает m24.

Как рассказывают источники «Коммерсанта», некоторые из водителей, которых остановили по новой системе, оказались «спецсубъектами», то есть представителями судов или прокуратуры. Штрафы на них оформить нельзя, отмечает газета.

Юрьев также отметил, что машины, двигающиеся на скорости выше 150 километров в час, представляют угрозу для всех окружающих. Работа «Пит-стопа» была приостановлена на зимнее время «из-за погодных условий», отмечает «Коммерсантъ».