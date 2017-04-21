Докторскую диссертацию министра культуры Владимира Мединского проверят в диссертационном совете по истории при Белгородском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на решение Высшей аттестационной комиссии.

Ранее проверка работы министра сорвалась дважды: сначала в диссовете при Уральском федеральном университете, а затем — при МГУ имени Ломоносова. Первое заседание было назначено в Екатеринбурге, но Мединский туда не приехал, сославшись на командировку. В итоге сроки проверки истекли и ВАК отозвала дело. В МГУ же работу министра отказались изучать по существу, сославшись на отсутствие плагиата и нарушений процедуры защиты. Через месяц этот диссертационный совет закрыли.

Работу министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» попросил проверить эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. Он посчитал, что диссертация «ненаучна, а местами и прямо абсурдна».

Сам Мединский также назвал обвинения в свой адрес «доносом в лучших традициях лысенковщины», а Бабицкого — «безработным оппозиционером». Министр заверил, что писал диссертацию не ради ученой степени, а для популяризации науки.