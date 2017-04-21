Уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, которого следствие считает исполнителем теракта в петербургском метро, лишили российского гражданства. Об этом объявили в министерстве внутренних дел.

В ведомстве пояснили, что решение о предоставлении Джалилову гражданства отозвали из-за того, что его отец предоставил «заведомо ложные сведения» при обращении за российском паспортом в 2009 году. Его также лишили гражданства. О каких именно данных идет речь, не уточняется.

18 апреля в Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства России за терроризм. Спустя два дня документ отозвали из-за того, что он противоречит Конституции. 21 апреля его новая версия вновь поступила на рассмотрение в нижнюю палату парламента.