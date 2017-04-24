Москвичи смогут обсудить программу реновации жилья на встречах с префектами округов. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Вместо одной плановой встречи, которая должна была состояться 26 апреля, власти проведут несколько собраний. Мероприятия пройдут в залах, рассчитанных на большое количество человек, чтобы все желающие смогли задать префектам интересующие вопросы.

В Северном округе встречи устроят 18, 24 и 31 мая. Жители СВАО и СЗАО смогут задать префекту вопросы о программе сноса хрущевок 26 апреля, а также 17 и 24 мая. В Восточном административном округе вместо мероприятия 26 апреля проведут две встречи — 18 и 24 мая. В ЮВАО общение горожан с префектом пройдет 17, 24 и 31 мая, в ЮАО — 17, 22 и 31 мая, а в ЮЗАО — 26 апреля, а также 24 и 31 мая.

Все встречи запланированы на 19:00. Места их проведения указаны на сайте мэрии. Для некоторых округов площадки еще подбираются.

19 апреля в Москве уже прошли встречи жильцов с главами районных управ. Количество желающих узнать детали сноса домов в районе оказалось настолько велико, что не все пришедшие смогли попасть в залы для проведения собраний.

Ранее во всех районах Москвы открылись информационные центры программы реновации. В них москвичи могут получить дополнительные сведения о готовящемся сносе хрущевок.

Кроме того, информация о программе представлена в новом разделе на сайте мэрии.