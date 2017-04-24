Турция увеличила срок безвизового пребывания в стране для россиян с 60 до 90 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уточнил, что упрощение визового режима обсуждалось еще до того, как над Сирией сбили российский самолет.

Также в марте 2017 года на заседании Совета сотрудничества России и Турции эту тему поднимал Реджеп Тайип Эрдоган. В ответ глава России Владимир Путин обещал снять ограничения на трудоустройство турецких рабочих.

1 января 2016 года Россия ввела визовый режим для турецких граждан в качестве ответных мер на сбитый российский бомбардировщик Су-24. В ответ на это Турция ограничила въезд российским дальнобойщикам и журналистам. Им теперь тоже нужно получать визы.