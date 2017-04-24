По итогам 2016 года Россия заняла третье место в мире по расходам на вооружение. Это следует из ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

По данным исследователей, военные расходы России за год увеличились на 5,9 % — до 69,2 миллиарда долларов. Это позволило стране потеснить Саудовскую Аравию, затраты которой на оборону, наоборот, снизились на 30 % — до 63,7 миллиарда долларов.

Лидером рейтинга военных расходов в 2016 году вновь стали США. Они увеличили затраты на вооружение на 1,7 % — до 611 миллиардов долларов. А на втором месте вновь расположился Китай. Его военный бюджет увеличился на 5,4 % — до 215 миллиардов.

Совокупный рост военных расходов в мире в 2016 году составил 0,2 %. Они достигли 1,69 триллиона долларов, что соответствует 2,2 % мирового ВВП.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира собирает данные о расходах стран на вооружение из открытых источников. Его оценки зачастую расходятся с официальной статистикой.