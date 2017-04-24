Группа оппозиционеров подала заявку на проведение шествия и митинга в Москве 6 мая. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Шествие планируется провести от Октябрьской до Болотной площади. Предполагаемая численность участников — 10 тысяч человек.

Среди заявителей значатся Лев Пономарев, Михаил Шнейдер, Сергей Шаров-Делоне, Сергей Давидис, Геннадий Гудков, Леонид Гозман и Александр Рыклин.

6 мая 2012 года в Москве состоялся «Марш миллионов». Маршрут акции проходил от Калужской до Болотной площади. Ее участники выступали против инаугурации президента страны Владимира Путина с лозунгами «За честную власть! За Россию без Путина!».