Во время столичной акции протеста 26 марта пострадал командир 1-го батальона 2-го оперполка полиции ГУ МВД Москвы Валерий Гоников, который также проходил потерпевшим по делу о беспорядках во время шествия оппозиции 6 мая 2012 года. Об этом сообщает «Открытая Россия».

Имя Валерия Гоникова упоминается в материалах дела жителя Люберец Александра Шпакова, которого обвиняют в нападении на полицейского во время антикоррупционной акции. По версии следствия, он несколько раз ударил правоохранителя кулаком в лицо.

При этом в 2014 году Гоников уже давал показания по делу нескольких фигурантов дела о массовых беспорядках, но на Болотной площади. Тогда полицейскому сломали рацию, но сам он не пострадал и попросил исключить себя из числа потерпевших по «болотному делу». Суд ответил ему отказом.

Ранее стало известно, что сотрудник московской полиции Евгений Гаврилов, пострадавший на акции протеста 26 марта, также является потерпевшим по «болотному делу». По его словам, в 2012 году его избил Иван Непомнящих, которого впоследствии приговорили к лишению свободы.