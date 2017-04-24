Зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко предложил облагать обеспеченных жителей столицы налогом на бездетность. Об этом сообщает агентство «Москва».

У нас достаточно большое количество очень имущих людей в Москве. Почему не обложить их налогом на бездетность. Это же очень просто — обложить налогом на бездетность Николай Губенко, зампредседателя Мосгордумы

По мнению парламентария, введение нового налога позволит обеспечить «маловозрастных членов семей» и многодетные семьи. «Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации», — добавил он.

Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев напомнил, что во времена СССР уже существовал налог на бездетность, вызывавший недоумение в обществе. «Мне приходилось тоже, будучи председателем профсоюза, разбираться с ситуацией, когда женщины приносили липовые справки о невозможности забеременеть. Или когда у нас самые ушлые молодые люди, не стесняясь, приносили справки, что они импотенты. И это создавало в обществе дележ на порядочных, которые заводят детей, и на приспособленцев, которое любыми способами уходили от этого», — рассказал он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что перед страной стоит новая демографическая цель — увеличить число первенцев. До этого власти стимулировали рождение второго и последующих детей.