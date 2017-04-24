Около 150 тысяч георгиевских лент раздадут в Москве с 24 апреля по 9 мая. Об этом сообщает информагентство «Москва».

Специально по этому случаю общественное движение «Волонтеры Победы» подготовило около 50 тысяч активистов. Они будут раздавать ленточки на улицах города, а также во время парада Победы и шествия «Бессмертного полка».

«Особенностью акции в этом году является то, что, прежде чем получить георгиевскую ленточку, люди должны ответить на вопросы об истории ленточки, а если человек не знает, то мы будем давать памятку, где будет описана история появления этого символа и правила ношения», — рассказала руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.

В целом по всей России планируется раздать около 4 миллионов лент.