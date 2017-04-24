Голосование о включении домов в программу реновации организуют с помощью онлайн-сервиса «Активный гражданин». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев уточнил, что при голосовании будет использоваться трехфакторная авторизация. Жителю пятиэтажки, которая может войти в программу сноса, нужно будет указать свои фамилию, имя, отчество и дату рождения, ввести номер СНИЛС, номер лицевого счета из единого платежного документа, а также данные документа о собственности на квартиру. Чтобы подтвердить голос «за» или «против» участия в программе, предоставленные данные проверят в различных ведомствах — МВД, Росреестре, ЕИРЦ и Пенсионном фонде. При этом жильцы смогут увидеть, как проголосовали их соседи.

По словам Ермолаева, уже сейчас госуслугами в электронном виде в Москве пользуются около 6 миллионов человек. Те же, кто еще не зарегистрировался в ЕСИА, смогут проголосовать в одном из центров «Мои документы».

Предполагается, что голосование по программе реновации пройдет с 15 мая по 1 июля 2017 года. Окончательное решение примут после консультаций с общественными организациями. В частности, мэрии еще предстоит решить, как считать голоса «молчунов» — тех жителей, которые так и не проголосовали «за» или «против» сноса ни одним из способов.

Об окончательных датах голосования и его правилах москвичей оповестят на сайте мэрии, в приложении «Активный гражданин» и на информационных досках в подъездах.