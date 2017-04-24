Оппозиционера Ивана Непомнящих, который был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы по «болотному делу», избили в ярославской колонии № 1. Об этом со ссылкой на его адвоката Дмитрия Динзе сообщает РИА «Новости».

«Мне позвонили люди из колонии и сообщили, что спецназ пришел в зону и избил людей. Среди избитых был Непомнящих», — заявил Динзе.

В пятницу, 21 апреля, часть заключенных колонии перевели в штрафной изолятор за неповиновение охране в ходе обысков. «Медиазона» сообщала, что в ШИЗО перевели в том числе и Непомнящих.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что началась проверка в связи с информацией о применении силы сотрудников колонии против заключенных. Прокуратура Ярославской области также рассказала о начале проверки. Пресс-секретарь прокуратуры Яна Смирнова отметила, что жалоб от заключенных в колонии не поступало, а подобные проверки проводятся, когда сотрудники ФСИН сообщают о применении силы по отношению к заключенным.

Иван Непомнящих является последним осужденным по «болотному делу». В конце декабря 2015 года ему вынесли приговор. Он не стал признавать свою вину.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что осужденный принимал активное участие в беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. Его признали виновным в применении насилия против двух старших сержантов полиции.

Фигурантами «болотного дела» стали участники «Марша миллионов» 6 мая 2012 года на Болотной площади. Согласованное шествие и митинг переросли в столкновения демонстрантов с полицией. По итогам акции задержали около 400 человек, а фигурантами уголовного дела стали 29 человек. Часть из них приговорили к реальным срокам, часть попала под амнистию, объявленную к 20-летию Конституции.