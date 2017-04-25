Московская мэрия провела закрытое совещание с представителями управ и префектур, на котором обсуждалось, что делать с протестом москвичей против программы сноса хрущевок. Об этом сообщает онлайн-издание Znak.com.

По данным издания, в мэрии считают личное общение наилучшим способом погасить недовольство горожан. В связи с этим кандидатам в муниципальные депутаты от «Единой России» рекомендовали выходить на диалог с жителями прямо во дворах.

Кроме того, главы управ считают, что протест сбавит обороты, когда 10 мая на сайте мэрии появится список домов под снос, в который не попадут дома москвичей, наиболее активно выступающих против программы реновации. Главам управ в районах, где есть такие дома, посоветовали вешать на подъездах письма, которые успокоят жителей, «плывущих против течения». Будут ли размещать на домах, согласившихся участвовать в программе, объявление о том, что они «идут к мечте», пока не определились.

«К концу июля тему реновации надо погасить. Должна остаться только тема того, кто куда переезжает. А те, кто в программу не попал, будут локти кусать. Всегда надо делать что-то дефицитное — наш советский народ любит дефицит», — дала установку присутствовавшим на встрече вице-мэр Анастасия Ракова, курирующая в Москве внутреннюю политику.

Одновременно с этим она заявила, что в мэрии пока не решили, что делать с коммунальными квартирами в районах реновации. «Если расселять коммуналки, это будет огромный объем. Пока коммуналки не в программе реновации. По ним будет принято отдельное решение», — пояснила вице-мэр.

Ракова добавила, что основные усилия надо сосредоточить не на борьбе с протестующими, а на мобилизации сторонников реновации. При этом она предупредила глав управ и префектур, что согласившиеся на снос также представляют угрозу — они будут пытаться «злоупотребить правом», «требовать показать все варианты», «ругаться, та ли розеточка и большой ли санузел». Поддаваться на такое давление, по мнению властей, недопустимо.

Также Ракова добавила, что весь негатив вокруг программы реновации выдуман и «подожжен оппозицией» и собственниками нежилых помещений, опасающимися за свои вложения. Специально для последних в законе о реновации ко второму чтению специально пропишут, что им дадут замену не просто равнозначную по метражу, но и равноценную по рыночной стоимости.