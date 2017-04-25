Совет при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере разработал проект критериев и стандартов совместного проживания матери и ребенка в колониях. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно документу, в тюрьмах предлагается создать специальное место для матерей с детьми, где будет «спокойная, безопасная среда, способствующая полноценному развитию ребенка и укреплению его связи с матерью». Для этих целей власти хотят выделять осужденной с ребенком жилое помещение.

Предполагается, что матери смогут жить вместе с детьми с первого дня поступления в колонию из СИЗО или больницы после родов. Кроме того, в документе прописано, что мать и ребенок будут проводить первые 14 дней в так называемом карантинном отделении. Там для осужденной проведут инструктаж о правилах поведения в общежитии.

Также в новом проекте прописали обязанность матери обеспечить «полноценный уход» за ребенком, включая поддержание его чистоты и организацию ежедневных прогулок. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью ребенка со стороны матери администрация колонии может запретить их совместное проживание.

По данным издания, окончательный текст проекта должны согласовать «заинтересованные министерства» и структурные подразделения Федеральной службы исполнения наказаний. Утвердить его планируется до конца апреля.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что ФСИН разработала проект приказа об открытии в колониях-поселениях домов ребенка. Издание отмечало, что в этих заведениях за детьми будут круглосуточно присматривать медсестры и нянечки, а матери смогут их навещать.