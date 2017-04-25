Прокуратура запросила два с половиной года колонии общего режима для националиста Дмитрия Демушкина по делу об экстремизме. Об этом сообщает ТАСС.

В свою очередь его адвокат Олег Колесников на прениях сторон назвал обвинения недоказанными, так как в деле нет состава преступления, и попросил оправдать подсудимого.

Сам Демушкин также считает, что его дело — «вымученное и позорное». «Идиотизм дела понятен всем — и прокурору, и в глубине души судье», — надеется он.

Демушкина обвиняют по части 1 статьи 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды — из-за того, что в октябре 2014 года он разместил две экстремистские картинки на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Заявителями по его делу стали координатор московского штаба НОД Вячеслав Хвастушин и активистка движения Екатерина Нагибина. Нагатинский суд рассматривает дело во второй раз. В 2016 году его вернули в прокуратуру для устранения нарушений. Сам Демушкин с октября 2016-го находится под домашним арестом.