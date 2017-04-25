Власти Таджикистана не обнаружили информации о предполагаемом соучастнике теракта в петербургском метро Содике Ортикове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Генпрокуратуре Таджикистана.

«Мы пока не нашли ни одного факта, подтверждающего данные о его рождении, учебе или работе в городе. Ни в одном из органов государственной власти Содик Ортиков не зарегистрирован», — рассказал агентству собеседник.

Ранее сообщалось, что Ортиков — уроженец города Курган-Тюбе и гражданин Таджикистана. Его задержали в Москве 6 апреля. Днем позже Басманный районный суд арестовал Ортикова до 3 июня. В ходе судебного слушания мужчина заявил о своей непричастности к теракту.

3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате теракта погибли 16 человек. В Москве и Петербурге арестовали 10 человек, подозреваемых в причастности к взрыву. В петербургских больницах остаются 19 пострадавших при взрыве, написала в своем Twitter вице-губернатор Анна Митянина.