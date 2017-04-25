Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов назвал предложение замглавы Мосгордумы Николая Губенко о введении в Москве налога на бездетность для обеспеченных граждан «издевательством над населением», которое приведет к напряжению в обществе. Об этом со ссылкой на депутата сообщает информагентство «Москва».

«Такое, скажем так, издевательство над населением, кроме социального взрыва не даст налоговых последствий, а приведет только к напряжению в обществе. Поэтому те люди, которые это предлагают, по сути, провокаторы. Поэтому я категорически выступаю против», — заявил Катасонов.

Губенко выступил за введение в Москве налога на бездетность для обеспеченных граждан в понедельник, 24 апреля. Он считает, что это может послужить реализацией национальной идеи сохранения, сбережения и умножения нации, а полученные деньги можно будет направить на потребности многодетных семей.