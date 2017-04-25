В Госдуме готовят поправки в регламент, которые позволят оперативно отзывать недавно внесенные на рассмотрение законопроекты. Об этом сообщает агентство «РБК».

Речь идет о ситуациях, когда автор законопроекта понимает, что он несовершенен и решает его отозвать, или когда выяснилось, что документ не согласован с фракцией. По словам собеседника издания, нужен «промежуток в один-три дня, когда можно было бы перевнести или отозвать» документ. При этом информация о законопроекте не будет появляться на сайте Госдумы.

Новый регламент разрабатывают в ответ на участившиеся в последнее время отзывы резонансных инициатив единороссов, которые не были заранее одобрены фракцией.

Так, в апреле депутаты «Единой России» отозвали проект закона, разрешающего полицейским применять оружие в толпе. Его автором был председатель комитета по безопасности Василий Пискарев. Отозвать инициативу его попросило руководство фракции, так как она не обсуждалась до внесения в Госдуму. Также законодателям пришлось срочно дорабатывать законопроект о лишении террористов российского гражданства после того, как оказалось, что документ противоречит Конституции.