Заказчиком теракта в петербургском метро стал уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, Мухтаров возглавляет группировку «Таухид валь-Джихад», которая базируется в сирийской провинции Идлиб. Спецслужбы Киргизии считают, что Мухтаров причастен к взрыву у китайского посольства в Бишкеке. Теракт произошел 30 августа 2016 года.

Также сообщается, что Мухтаров — этнический уйгур, указавший в своем паспорте национальность «узбек». Он родился в 1990 году в селе Кашгар-Кыштак Ошской области.

3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате теракта погибли 16 человек. В Москве и Петербурге арестовали 10 человек, подозреваемых в причастности к взрыву. 20 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта в петербургском метро.