Депутаты Госдумы от «Справедливой России» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым подготовили законопроект, который упрощает получение российского гражданства и вида на жительство в России для «носителей русского языка» из Украины и других стран СНГ. Речь идет в том числе и о жителях самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом сообщает агентство «РБК».

Предполагается, что для получения российского паспорта или вида на жительство больше не будет нужно предоставлять документы, подтверждающие, что иностранец от своего прежнего гражданства отказался. Депутаты также хотят наделить правительство правом определять список стран, для которых может вводиться «особая процедура получения гражданства в случае признания их граждан носителями русского языка».

Концепцию проекта уже поддержал министр иностранных дел Сергей Лавров. Однако, как рассказали собеседники издания, инициатива еще не обсуждалась ни с руководством Госдумы, ни в Кремле. Планируется, что законопроект внесут в нижнюю палату парламента во вторник, 25 апреля.

В феврале 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ, признающий паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.