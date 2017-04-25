Экипаж правительственного самолета Ту-214 экстренно затормозили при вылете из аэропорта Омска в связи с техническими неполадками. Об этом сообщила корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина, находившаяся на борту.

По ее словам, стюардесса рассказала про то, что в кабине пилотов сработал сигнал «Не закрыта дверь». На борту находились министр культуры Владимир Мединский, руководители партии «Единая Россия» и журналисты.

Издание «СуперОмск» рассказывает, что самолет вылетел из Омска в Москву со второй попытки. Но журналисты правительственного пула остались в аэропорту. Кривякина также отмечает, что вместе с журналистами в Омске остался министр Мединский.