Самолету правительства России пришлось экстренно тормозить из-за неполадок при вылете из Омска
Экипаж правительственного самолета Ту-214 экстренно затормозили при вылете из аэропорта Омска в связи с техническими неполадками. Об этом сообщила корреспондент «Комсомольской правды» Елена Кривякина, находившаяся на борту.
По ее словам, стюардесса рассказала про то, что в кабине пилотов сработал сигнал «Не закрыта дверь». На борту находились министр культуры Владимир Мединский, руководители партии «Единая Россия» и журналисты.
Издание «СуперОмск» рассказывает, что самолет вылетел из Омска в Москву со второй попытки. Но журналисты правительственного пула остались в аэропорту. Кривякина также отмечает, что вместе с журналистами в Омске остался министр Мединский.
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