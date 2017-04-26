Московские власти определились примерно со 150 площадками под строительство домов для переселенцев из хрущевок. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, около 100 из этих площадок «однозначно пригодны» для строительства жилья. Примерно две трети из них находятся в собственности Москвы, а остальные — в федеральной или частной.

Согласно Земельному кодексу, изъять участки для государственных нужд можно с разрешения исполнительной власти и органов местного самоуправления. Однако это слишком длительная процедура, поэтому чиновники, скорее всего, договорятся с владельцами земли и предоставят им взамен другие участки.

Большинство площадок, отобранных для переселения жильцов по программе реновации, расположены в Восточном и Юго-Восточном административных округах. Здесь же находится и большая часть хрущевок: на востоке — 5,7 миллиона квадратных метров, на которых проживают 357 тысяч человек, а на юго-востоке — 3,87 миллиона квадратов с 242 тысячами человек.

Один из опрошенных «Коммерсантом» девелоперов также отметил, что в этих округах много бывших промзон, территории которых могут отдать под застройку.

Для строительства новых зданий потребуется не менее полутора лет, поэтому жители, которые попадут под «первую волну» сноса, получат жилье в уже построенных домах. Жилищный фонд сформируют из квартир на балансе департамента городского имущества и жилья, которое строят подконтрольные властям застройщики. Также мэрия может выкупить у девелоперов пустые квартиры.