Глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что лично передаст обращения сторонников «Открытой России» президенту страны Владимиру Путину, если активисты согласятся провести акцию «Надоел» по маршруту, предложенному мэрией. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Координатор движения Мария Баронова уже отвергла это предложение. По ее словам, запланированная на 29 апреля акция в принципе не требует согласования в качестве публичного мероприятия, так как попадает под действие закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

«Я согласна лично собрать со всех в Ильинском сквере обращения и принести их в администрацию президента», — добавила Баронова, тем самым прокомментировав опасения властей о том, что активисты парализуют работу приемной.

В 14:00 в субботу, 29 апреля, в десятках городов России пройдут акции «Открытой России» под лозунгом «Надоел». Их участники обратятся к президенту страны Владимиру Путину с просьбой не переизбираться на новый срок.

В Москве акцию планируется провести около приемной президента — по маршруту Славянская площадь — Старая площадь — улица Ильинка, 23/16. В мэрии выступают против и предлагают провести демонстрацию от дома 9 по проспекту Академика Сахарова до дома 38 по улице Маши Порываевой. При этом полиция уже предостерегла москвичей от участия в акции, так как она считается несогласованной.