Информация об избиении Ивана Непомнящих, который был осужден по «болотному делу», не соответствует действительности. Об этом сообщили в управлении ФСИН России по Ярославской области.

«Двадцать первого апреля в исправительном учреждении проходил плановый обыск, на котором присутствовал представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Во время обыска осужденный Непомнящих отказался выполнять законные требования представителя администрации учреждения, в связи с чем к нему был применен загиб руки за спину, специальные средства к осужденному не применялись», —пояснили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что Непомнящих был помещен в ШИЗО за нарушение правил внутреннего распорядка, однако после осмотра медика на теле осужденного не было обнаружено телесных повреждений.

Иван Непомнящих является последним осужденным по «болотному делу». В конце декабря 2015 года ему вынесли приговор. Он не стал признавать свою вину.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что осужденный принимал активное участие в беспорядках на Болотной площади в Москве в мае 2012 года. Его признали виновным в применении насилия против двух старших сержантов полиции.

Ранее сообщалось, что, по данным его адвоката, в колонию пришел спецназ пришел в зону и избил людей. В пятницу, 21 апреля, часть заключенных колонии перевели в штрафной изолятор за неповиновение охране в ходе обысков.

