Апелляционная инстанция Мосгорсуда освободила из-под стражи гендиректора «ППФ „Мастер“» Василия Смирнова, арестованного по обвинению в крупном хищении средств при реконструкции «Центра реабилитации» управления делами президента России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Адвокаты бизнесмена, отстаивая недопустимость ареста, ссылались на то, что вменяемое их подзащитному преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, а следствие не предоставило достаточных подтверждений того, что обвиняемый может препятствовать ходу расследования. Кроме того, защитники отметили, что Смирнов, хотя и отрицает свою вину, полностью возместил ущерб по делу.

Судья Дмитрий Пронякин удовлетворил жалобу защиты, указав в своем решении, что суд руководствовался «принципом гуманизма» при применении более мягкой, чем заключение под стражу, меры пресечения.

Представители бизнесмена, который вышел на свободу 17 апреля, внесли залог в 71 миллион рублей.

Пресненский суд Москвы 6 апреля арестовал бизнесмена Василия Смирнова, компания которого ранее реконструировала здания Госдумы и правительства России.