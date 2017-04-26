Все москвичи, живущие в домах, попадающих в программу реновации, смогут получить новое жилье в своем нынешнем районе. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

По его словам, власти стопроцентно смогут обеспечить новыми квартирами жильцов, пожелавших остаться в том же районе. Это положение пропишут в законопроекте о сносе хрущевок к его второму чтению, которое состоится в мае.

Переселение в другие районы будет осуществляться только по желанию самих москвичей. «Есть же пограничные районы. И иногда просто комфортнее переселиться в соседний дом, который рядом с вами стоит, но административно находится в другом районе», — пояснил Собянин.

Также мэр опроверг сообщения о том, что жителей хрущевок будут переселять в деревянные дома. По его словам, для переселенцев будут строить дома «из современных энергоэффективных панелей и монолита». При этом в них будет отделка не эконом-, а комфорт-класса.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 96 % жителей пятиэтажек согласятся на переселение, только если им пообещают новое жилье в той же районе. В другой район того же округа готовы переехать лишь 34 % москвичей. А против переселения в другой округ выступают три четверти респондентов (73 %).