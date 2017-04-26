Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбам нужно активизировать работу по предотвращению преступлений среди мигрантов. Об сообщает «Интерфакс».

Бортников призвал обратить особое внимание на «идеологическое сопровождение» интеграции приезжих». По его словам, основная масса мигрантов — молодые люди, неспособные «быстро адаптироваться в новых местах проживания». Он добавил, что спецслужбам нужно понять, как работать в мигрантской среде для того, чтобы оперативно реагировать на возникающие проблемы и устранять причины, толкающие людей к протестам и радикальным выступлениями.

«В тех случаях, когда власти не справляются, пускают ситуацию на самотек, тогда и происходят акции прямого действия», — уверен директор ФСБ.

3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. Следствие полагает, что его совершил смертник — взрывное устройство находилось в его рюкзаке. В результате взрыва погибли 16 человек, в том числе и сам террорист.

Следствие называет исполнителем теракта уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова 1995 года рождения.