Тверской суд Москвы оштрафовал активиста Ильдара Дадина на 15 тысяч рублей за участие в одиночном пикете у здания Главного управления МВД 2 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента.

Судья признал активиста виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Адвокат Дадина Николай Зборошенко на заседании суда показал получасовую видеозапись одиночного пикета своего подзащитного до задержания. Сам Дадин приобщил к материалам дела плакаты. Также адвокат заявил, что они будут обжаловать решение суда.

В 2015 году Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Он стал первым и пока единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода.

В ноябре 2016 года в СМИ попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. В целях безопасности его этапировали на Алтай.

26 февраля Дадин вышел на свободу. Его приговор отменили по решению президиума Верховного суда от 22 февраля. После освобождения адвокат Дадина заявила, что они будут добиваться выплаты компенсации и реабилитации. Он уже получил письмо с извинениями от алтайской колонии.



