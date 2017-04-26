В Москве из-за пожарной тревоги эвакуировали центральный штаб «Открытой России». Об этом сотрудник проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев написал на своей страницей в Facebook.

Представитель «Открытой России» Полина Немировская уточнила The Village, что эвакуировали правозащитное отделение «Открытой России» и проект «Открытые выборы». Причиной тому стали пожарные учения.

Редакция онлайн-издания «Открытая Россия» находится в другом здании.