Генеральная прокуратура признала нежелательной организацией движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры России Александр Куренной.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре 26 апреля принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: „Открытая Россия“ (Великобритания), „Институт современной России“ (США) и общественное сетевое движение „Открытая Россия“ (Великобритания)», — заявил Куренной.

По его словам, эти организации «осуществляют на территории России специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения названных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — отметил Куренной.

Закон о нежелательных в России иностранных и международных неправительственных организациях был принят в мае 2015 года. Согласно документу, нежелательной может быть признана деятельность иностранной или международной неправительственной организации, которая представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства. Предусмотрена возможность исключения организации из перечня нежелательных.

Перечень таких организаций ведет Минюст, который исходит из совместных решений МВД и Генпрокуратуры. Признание нежелательной деятельности организации влечет отказ в проведении операций с денежными средствами, иным имуществом, запрет на создание на территории России структурных подразделений организации и «иные последствия».

Сам Ходорковский связал включение организации в список с проведением ею акции «Надоел!», которая пройдет 29 апреля.